Intercettato da Sky Sport davanti all'hotel nel centro di Milano dove alloggia in questo periodo di vacanza nel capoluogo lombardo, il difensore del Chelsea Trevoh Chalobah si pronuncia sul campionato italiano e sull'Italia in genere: "Se mi piacerebbe giocare qui un giorno? Non si può sapere cosa ci riserva ul futuro, in passato ho giocato in Francia e in Inghilterra. Possibile che possa provare nuove avventure, per un giocatore è importante avere la possibilità di fare esperienze diverse. Non conosco ancora il mi futuro ma l'Italia mi piace, è un bellissimo Paese e il campionato è molto buono; in questo momento, però, ho un contratto con il Chelsea e sono concentrato sul presente. Non si può mai sapere, però: come ho detto, l'italia mi piace, il tempo è bello e le persone sono gentili, mi trovo bene qui".

Il calcio italiano è in risalita viste anche le ultime tre finali di club, cosa ne pensi?

"Chiaro che il livello del calcio qui è alto, è una grande lega. Ho visto le finali, parliamo di formazioni importanti. Tutto il movimento è cresciuto e credo che queste squadre siano molto forti".

