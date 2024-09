Lo Sporting Lisbona torna alla carica sul 'caso Joao Mario', continuando ad asserire di aver diritto a un risarcimento di 30 milioni di euro da parte dell'Inter. Stando a quanto rivela il quotidiano lusitano Record, sarebbe stata fissata un'udienza presso il Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS) il prossimo 9 dicembre per discutere della presunta mancata attivazione della clausola di prelazione da 30 milioni di euro per il trasferimento del calciatore al Benfica nell'estate del 2021.

JM andò alle Aguias dopo la rescissione con i nerazzurri, lasciando a bocca asciutta i Leoes, i quali pensano che il club milanese non abbia rispettato quanto pattuito all'atto della cessione del giocatore nel 2016. Per la cronaca, in data 10 luglio 2023, la FIFA rigettò integralmente un ricorso dello Sporting, che il 6 settembre 2023 presentò appello al CAS.

