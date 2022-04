Dodici gol nel campionato Primavera, due in Youth League. E un paragone importante, quello con Sergej Milinkovic-Savic: Cesare Casadei, centrocampista classe 2003 dell'Inter Under 19 di Cristian Chivu, si racconta ai microfoni della Gazzetta dello Sport. Commentando in primo luogo l'andamento di questo campionato che può valere per lui il lancio definitivo nel calcio che conta. Ecco alcuni dei passaggi più interessanti: "Sono molto contento di come sta andando, ma il mio pensiero è sempre di mettermi a disposizione della squadra. Cerco sempre di fare qualcosa di più rispetto a quanto ho già fatto. So di dover migliorare, lavoro tutti i giorni con il mister. E lo faccio pensando all’obiettivo collettivo, che è quello di vincere lo Scudetto".

Quali sono i giocatori a cui si ispira?

"Nell’Inter ovviamente guardo i centrocampisti, in particolare Brozovic e Barella: sono due grandissimi campioni".

Cosa ruberebbe a ognuno di loro?

"A Barella l’intensità, a Brozovic la serenità con la palla".

C’è chi la paragona a Milinkovic-Savic.

"Mi piace molto per le caratteristiche che ha e per come gioca, è un calciatore da cui prendo spunto. Ma per arrivare a quei livelli bisogna lavorare tanto".