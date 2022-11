Una sgroppata conclusa con un bolide da ben oltre l'area di rigore, con la quale ha fulminato il portiere del Peterborough United Lucas Bergstrom. Firma un altro gol d'autore Cesare Casadei, il centrocampista che quest'estate l'Inter ha venduto per 15 milioni di euro al Chelsea, dove il ragazzo romagnolo sta furoreggiando nella selezione Under 21. Casadei, che ha già messo a segno a segno tre reti con un assist in cinque partite di Premier Leageue 2 giocate, ha messo il suo timbro anche questa sera, firmando il momentaneo 2-0 nel match valido per il Papa John's Trophy che i giovani Blues hanno poi vinto col punteggio di 4-2. Momento di forma brillante per Casadei, che alcuni tifosi del Chelsea vorrebbero promosso in prima squadra il più presto possibile.