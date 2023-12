"Una serata amara che deve essere stimolo di crescita" scrive con un pizzico di amarezza Carlos Augusto su Instagram dopo il brutto ko di ieri in casa con il Bologna, valso l'uscita anzitempo dalla Coppa Italia. Poi aggiunge un post scriptum: "Contento di aver segnato il primo gol in casa, davanti a voi, con questa maglia. L’obiettivo è non fermarsi" rivolgendosi al popolo nerazzurro, anche ieri super presente a San Siro.

