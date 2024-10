Ieri sera, al Wankdorf Stadion, l'Inter ha preso i 3 punti in palio ma ha perso un altro giocatore per un problema muscolare. Al 53' infatti Carlos Augusto, dopo uno scatto per arrivare su un pallone diretto verso il fondo campo, ha accusato una fitta alla coscia sinistra e asi è accasciato al suolo, palesando immediatamente la gravità del problema. La prima diagnosi emessa dallo staff medico nerazzurro è risentimento ai flessori, ma gli esami strumentali chiariranno la vera entità del problema e i tempi necessari prima di rivedere l'esterno brasiliano in campo, o quanto meno nella lista dei convocati. Una disdetta per Simone Inzaghi, che domenica contro la Juventus dovrà fare a meno anche di Hakan Calhanoglu, Francesco Acerbi e probabilmente Tajon Buchanan, non ancora pronto per scendere in campo anche se ormai non manca molto prima di rivederlo sul rettangolo di gioco.

Proprio l'esterno canadese sarebbe uno dei candidati a sostituire sulla corsia mancina Carlos Augusto, ruolo che ha interpretato anche nel finale della scorsa stagione quando gettato nella mischia dall'allenatore piacentino. Peccato però che i tempi non coincidano e nel frattempo Federico Dimarco, determinante ieri sera con il suo ingresso al posto dell'ex Monza, sarà chiamato a fare gli straordinari con poche opportunità di rifiatare. E neanche la sosta per le Nazionali di novembre verrà in aiuto, visto che il canterano nerazzurro è un titolare della squadra di Luciano Spalletti. 'Stringere i denti' is the only way.

Alternative? Attendere che Buchanan sia pronto per giocare, anche solo per far rifiatare Dimarco. La sensazione è che non manchi molto ma prima serviranno diversi allenamenti al 100% con il gruppo. Si tratta di trovare la giusta condizione fisica, perché la frattura della tibia subita in Copa America è ormai un lontano ricordo. Lo staff medico e quello tecnico non forzeranno il suo rientro nonostante l'emergenza, però ci sono buone ragioni per essere ottimisti e considerare il canadese un'opzione a disposizione entro la sosta.

Da non trascurare la carta Matteo Darmian, il jolly buono per tutte le stagioni. Il classe '89 di Legnano ha già svolto il ruolo di esterno sinistro in un centrocampo a cinque, con Antonio Conte ha anche saputo essere decisivo in quella posizione. Sicuramente Inzaghi attingerà anche dalla sua versatilità, dando maggiore spazio a destra a Denzel Dumfries che contro lo Young Boys nel complesso ha fatto bene ed è cresciuto dal punto di vista atletico. Questo probabilmente lo scenario per le prossime partite, auspicando che gli esami cui si sottoporrà Carlos Augusto non confermeranno i timori manifestati ieri in conferenza dall'allenatore. Il quale, per coprirsi le spalle, potrebbe convocare Matteo Cocchi, esterno sinistro classe 2007 che sta bruciando le tappe con la Primavera di Andrea Zanchetta e ieri ha segnato in Youth League contro lo Young Boys. Un'opzione da tenere in caldo in caso di necessità.

