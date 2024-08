È Carlos Augusto, protagonista di una prova brillante che lo ha visto anche sfiorare la rete in un paio di circostanze, a commentare per Inter TV il pareggio ottenuto dai nerazzurri contro il Pisa: "Sappiamo che l'inizio di stagione serve per mettere minuti nelle gambe, ci sono i ragazzi arrivati dopo e dobbiamo cercare di stare bene fisicamente. Affrontare squadre così dà un po' di competitività. È stata una buona gara, ma dobbiamo approfittare meglio delle situazioni che ci capitano, dobbiamo migliorarci sempre".

Bella gara anche individuale, hai cercato tanto gli inserimenti. Quanto stai lavorando su questi aspetti per diventare un giocatore ancora più offensivo?

"Due anni fa ho avuto numeri importanti, l'anno scorso non tanto e sto lavorando per tornare a quei numeri. Sto lavorando per dare il più possibile a questa squadra, spero di avere più fortuna in campionato".

Stiamo entrando nel vivo della preparazione, quanto vi sentite pronti?

"Sto bene, oggi ho fatto novanta minuti. Stiamo mettendo minuti, adesso abbiamo altre due amichevoli e speriamo di fare bene".

Che atmosfera si respira ad Appiano? C'è curiosità di iniziare la nuova stagione?

"Chiaro, siamo un gruppo devastante che l'anno scorso ha fatto benissimo, stiamo bene insieme e vogliamo vincere ancora trofei per i prossimi anni".

