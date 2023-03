Nessuno si aspettava che Kristjan Asllani riuscisse a conquistare una maglia da titolare al suo primo anno di Inter, ma sicuramente ci si poteva aspettare qualcosa in più in termini di impiego e minutaggio: 555 minuti collezionati fin qui, di cui solo 285 in campionato, troppo pochi per un ragazzo seppur giovanissimo ma su cui il club nerazzurro ha deciso di investire per il futuro e che ha dimostrato, quando chiamato in causa, di poter dire la sua e contribuire al progetto.

Arrivato in estate per fare il vice Brozovic, Asllani ha dovuto fare i conti con l'esplosione di Calhanoglu, reinventato playmaker da Inzaghi dopo l'infortunio del croato. Il centrocampista turco si è dimostrato un autentico fuoriclasse anche davanti alla difesa, trascinando l'Inter soprattutto in Champions League con grandissime prestazioni. A farne le spese oggi è anche lo stesso Brozovic, rientrato dall'infortunio, ma ad oggi ancora alle spalle di Calha e Mkhitaryan nelle gerarchie di Inzaghi.