Bastano tre minuti e il gioco è fatto. Questo è il lasso di tempo nel quale Hakan Calhanoglu riesce a piazzare l’uno-due che stende il Torino e regala all’Inter la festa prima della festa, con l’ennesima vittoria stagionale che proietta i nerazzurri a quota 89 punti in classifica. Nerazzurri che erano scesi in campo in modalità quasi balneare, un po’ svagati nell’atteggiamento al cospetto di un Torino che Ivan Juric ha messo in campo in maniera egregia, altissimo nel pressing e bravo a concedere pochi spazi. L’espulsione di Adrien Tameze ad inizio ripresa segna la svolta nel match, con la squadra di Simone Inzaghi lesta ad approfittarne con la doppietta in tre giri di lancetta di Calhanoglu, prima con un bel rasoterra potente poi con l’ennesimo calcio di rigore. Il resto è modalità gestione per i nerazzurri, prima di mettersi l’abito bello per la parata per le strade di Milano.

IL TABELLINO

INTER-TORINO 2-0

MARCATORE: 56', 59' Calhanoglu (1 rig.)

INTER: 1 Sommer; 28 Pavard, 6 De Vrij, 95 Bastoni (71' 17 Buchanan); 36 Darmian, 23 Barella (72' 8 Arnautovic), 20 Calhanoglu (63' 21 Asllani), 22 Mkhitaryan (63' 16 Frattesi); 30 Carlos Augusto; 9 Thuram (63' 70 Sanchez), 10 Lautaro Martinez.

In panchina: 12 Di Gennaro, 77 Audero, 5 Sensi, 7 Cuadrado, 8 Arnautovic, 14 Klaassen, 15 Acerbi, 31 Bisseck, 32 Dimarco.

Allenatore: Simone Inzaghi.

TORINO: 32 Milinkovic Savic; 6 Lovato, 4 Buongiorno, 13 Rodriguez (72' 5 Masina); 19 Bellanova, 61 Tameze, 8 Ilic, 20 Lazaro (63' 27 Vojvoda); 28 Ricci, 16 Vlasic; 91 Zapata (63' 9 Sanabria).

In panchina: 1 Gemello, 71 Popa, 11 Pellegri, 17 Kabic, 21 Okereke, 25 Dellavalle, 30 Silva, 79 Savva.



Allenatore: Ivan Juric.

Arbitro: Ferrieri Caputi. Assistenti: Di Monte - Trasciatti. Quarto ufficiale: Marchetti. VAR: Di Paolo. Assistente VAR: Aureliano.

Note

Spettatori: 71.686

Espulso: Tameze(T) al 49esimo per fallo in chiara occasione da gol.

Corner: 5-4

Recupero: 1°T 2', 2°T 5'.

----

RIVIVI IL LIVE

- Esaurita la partita, giro di campo per i giocatori con il bandierone celebrativo del ventesimo Scudetto. Grande festa per Simone Inzaghi, portato in trionfo dalla squadra.

95' - FISCHIA FERRIERI CAPUTI, RIEN NE VA PLUS A SAN SIRO! L'INTER BATTE IL TORINO 2-0 E VOLA A QUOTA 89 PUNTI!

95' - Buchanan interviene su un cross da sinistra aiutando Sommer che lo ringrazia.

94' - Spizza di testa De Vrij sul cross di Asllani, palla fuori.

90' - Tentativo dalla distanza di Ilic, palla a lato. Cinque minuti di recupero.

89' - Sanchez prova a farsi largo in avanti, poi si vede intercettato l'appoggo per Arnautovic.

86' - Altro tentativo di Asllani, stavolta più insidioso: pallone fuori non di molto.

84' - Asllani raccoglie un pallone vacante e prova la conclusione, mandando il pallone altissimo.

83' - Arnautovic in ottima posizione preferisce servire Lautaro, il cui tiro è strozzato e finisce tra le mani di Milinkovic-Savic.

80' - Cross di Pavard che prende in controtempo Arnautovic, poi Ferrieri Caputi fischia.

79' - Tentativo di azione in velocità dell'Inter, Frattesi viene anticipato al momento dell'ingresso in area.

76' - Arnautovic prova a orchestrare un contropiede, ma scivola su un lancio e regala palla al Torino.

73' - Serie di finte di Vojvoda su Carlos Augusto, poi tiro che non impensierisce Sommer.

72' - Nel Torino esce Rodriguez, al suo posto Masina. Inzaghi sostituisce Barella con Arnautovic.

71' - Arriva il momento di Buchanan, che rileva Bastoni

70' - Barella prova il lancio per Lautaro, palla però troppo lunga.

69' - Si prepara a entrare anche Buchanan. Prova la botta Barella ma Milinkovic-Savic para sicuro.

67' - Subito chance per Frattesi, che piomba su un pallone servito da Lautaro ma non inquadra la porta.

63' - Tre cambi per l'Inter, due per il Torino. Andiamo con ordine: nell'Inter dentro Frattesi, Asllani e Sanchez per Mkhitaryan, Calhanoglu e Thuram. nel Torino Sanabria e Vojvoda rilevano Zapata e Lazaro.

60' - Dal dischetto va Calhanoglu... GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEERRRR!!! Conclusione inafferrabile di Calha ed è raddoppio.

59' - Calcio di rigore per l'Inter. Thuram atterrato da Lovato, Ferrieri Caputi non ha dubbi.

IL GOL DI CALHANOGLU: Ottima azione orchestrata da Lautaro che scambia con Thuram, poi scarica sulla sinistra dove Carlos Augusto lascia a Calhanoglu che non perdona.

56' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRR!!! HAAAAAAAAKAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAANNN CAAAAAAAAAALHAAAAAAAAAAAAANOOOOOOOOOOGLUUUUUUUUUUU!!!

55' - Pavard tenta dalla lunga distanza col corpo sbilanciato in avanti, palla lontana dalla porta.

53' - Barella si intreccia con Ricci in area granata dopo assist di tacco di Thuram, per l'arbitro non ci sono irregolarità.

53' - Crossa Carlos Augusto, anticipa la difesa del Torino.

51' - Zapata atterra Bastoni e prosegue l'azione, solo dopo la parata di Sommer Ferrieri Caputi chiama lo staff medico interista.

50' - Calhanoglu va su punizione, palla alta.

49' - On field review per Ferrieri Caputi. Pochi secondi e la decisone: espulso Tameze, Torino in dieci!

48' - Controllo VAR in corso, si valuta il rosso per l'ex Verona.

47' - Cartellino giallo per Tameze che atterra Mkhitaryan lanciato verso l'area granata. Proteste di San Siro e dei giocatori.

-----

13.36 - Primo pallone della ripresa per l'Inter: PARTITI!

13.35 - Sono 71.686 gli spettatori presenti.

13.35 - Squadre che entrano in campo per l'inizio della ripresa.

13.30 - Puoi leggere il commento del primo tempo CLICCANDO QUI!

----

47' pt - Finisce il primo tempo: Inter e Torino a riposo sullo 0-0

47' pt - Intervento di De Vrij su Vlasic giudicato falloso dall'arbitro, proteste nerazzurre.

45' - Ci saranno due minuti di recupero.

43' - Velleitaria conclusione di Lautaro dalla distanza, Milinkovic-Savic para senza problemi.

42' - Bellanova si rialza e prova a testare le sue condizioni. Brutta la girata della caviglia...

40' - Problemi per Bellanova, che si tiene la caviglia dolorante dopo un tackle di Pavard.

39' - Quarto corner per il Torino tra le proteste nerazzurre.

37' - Barella sventa una ripartenza del Torino guadagnandosi gli applausi di San Siro.

36' - Calcia Calhanoglu, pallone sulla barriera.

35' - Punizione interessante guadagnata da Thuram dal vertice destro dell'area di rigore.

34' - Calhanoglu ci prova dalla distanza, palla che colpisce Thuram e termina fuori.

32' - Fase finale del primo tempo con l'Inter che cerca varchi nelle maglie di un Torino ben organizzato.

31' - Affondo d Bastoni che prova a lanciare Lautaro, anticipato in ripiegamento da Ilic.

28' - Bussa ancora il Torino, Zapata prova un cross sul quale due sue compagni mancano l'appuntamento col pallone.

27' - Proteste di Barella con Ferrieri Caputi per un fallo non sanzionato.

26' - Mkhitaryan prova la magata: dopo aver intercettato palla sui 22 metri granata vede Milinkovic-Savic fuori dai pali e prova a sorprenderlo mandando il pallone fuori

25' - Incomprensione Bastoni-Lautaro, l'argentino non arriva sul cross del compagno.

24' - Lovato controlla Lautaro colpendolo anche involontariamente, palla a Milinkovic-Savic.

19' - Lovato a terra dopo una testata con Lautaro, interviene lo staff medico granata.

18' - Brutto errore di Sommer, Torino che guadagna palla a ridosso dell'area. L'azione si conclude con un colpo di testa di Zapata fuori di poco.

15' - Zapata riceve palla dalle retrovie, punta De Vrij e calcia. Sommer respinge poi De Vrij manda in corner.

12' - Lautaro vede Carlos Augusto libero a sinistra e lo serve, il brasiliano prova il tiro senza inquadrare la porta.

12' - Mkhitaryan pressa Tameze, palla che torna a Milinkovic-Savic.

11' - Dopo un imbarazzo iniziale, Inzaghi accoglie l'invito della Nord e accenna dei saltelli.

10' - Thuram! Il francese punta Bellanova su lancio di Carlos Augusto poi prova il tiro da posizione angolata mandando alto.

9' - Adesso è l'Inter a gestire il pallone nella propria metà campo.

6' - Primo tentativo del Torino: azione avvolgente e conclusione di Rodriguez dalla distanza controllata da Sommer in due tempi.

5' - Prova ad attaccare sulla destra Vlasic, che guadagna una rimessa laterale.

4' - Primi minuti di gioco di puro studio tra le due squadre.

----

12.31 – Primo pallone del match per il Torino: PARTITI!

12.30 – Lautaro e Rodriguez davanti a Ferrieri Caputi per il sorteggio

12.27 - Entra l'Inter, tra il boato della folla.e la coregrafia 'Dale Campeon' della Nord.

12.24 - Torino che si schiera in campo per accogliere l'Inter col pasillo de honor.

12.23 - In occasione della festa del ventesimo Scudetto, la Banda Bagaj rispolvera lo stendardo del 14esimo titolo con la scritta aggiuntiva '+6'.

12.14 - Le due squadre tornano negli spogliatoi, fra pochi minuti sarà calcio d'inizio a San Siro.

----

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!