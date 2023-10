E' Hakan Calhanoglu il volto copertina del Matchday Programme di Inter-Roma. Il centrocampista turco si racconta in un'intervista esclusiva dove per prima cosa racconta il sentimento che ormai lo lega fortemente a tutto il mondo nerazzurro: "Sono al terzo anno all’Inter e posso dire di aver trovato una grande famiglia fatta di tutte le persone che lavorano qui e di tifosi che ci stanno sempre vicino e sono il top. Tutti quelli che sono qui hanno un grande cuore".

Calhanoglu è stato premiato come Player of The Match dell’ultimo match di Champions League contro il Salisburgo, non una novità per lui che già aveva avuto questo riconoscimento in occasione dell'ottavo di finale della scorsa stagione contro il Porto: "Se devo scegliere una partita che mi rappresenta è proprio quella contro i lusitani, per importanza e prestazione. Il miglior gol invece resta sempre quello su punizione contro il Dortmund ai tempi dell’Amburgo". Calha indica poi quelle che sono le cinque qualità fondamentali, tra le quali indica il lavoro, la costanza e l'intelligenza, intesa come "capire cosa è meglio fare in ogni situazione, per aiutare al meglio la squadra.

