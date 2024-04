Hakan Calhanoglu racconta la sua evoluzione da mezzala a regista nel corso di un'intervista rilasciata al canale Copa90. Uno degli eroi della cavalcata Scudetto dell'Inter è tornato a ribadire i meriti di Simone Inzaghi: "Tutti mi conoscono come un centrocampista offensivo, ma tutto nasce dalla scelta di mister Inzaghi in occasione della gara di Champions League contro il Barcellona, quando Marcelo Brozovic era infortunato. Vincemmo 1-0 e segnai io, da quella partita è iniziato tutto; ho continuato a giocare in quella posizione, mi sento molto a mio agio e penso di essere cresciuto molto".

Un cambio di ruolo per il quale Calha rivela di non avere guardato nessuno in particolare e di non aver imparato da nessuno: "Ho degli idoli, osservavo giocatori come Andrea Pirlo, che però non difendeva come me. Penso di ispirarmi più a elementi come Steven Gerrard, Frank Lampard o Xabi Alonso, prendo qualcosa da ognuno di loro ma voglio essere solo me stesso".

