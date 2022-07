Finisce 10-0 l'allenamento congiunto tra l'Inter e la Milanese andato in scena questo pomeriggio ad Appiano Gentile. Dopo il primo tempo chiuso già con sei gol a firma di Correa, Lukaku, Lautaro (doppietta), Asllani e Fontanarosa, nella ripresa i nerazzurri arrotondano il punteggio con le firme di Sangalli, Pinamonti, Lazaro e Curatolo. Buona la prima per la LuLa e per Inzaghi. La prossima amichevole sarà martedì 12 luglio contro gli svizzeri del Lugano.