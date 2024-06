Lunga intervista per Tajon Buchanan a OneNation. Si parte dalle sfide contro Olanda e Francia, la prima persa 4-0 contro gli orange e la seconda pareggiata 0-0, in preparazione alla Coppa America. "Come calciatori e come nazionale vogliamo affrontare i migliori. Vogliamo vedere a che livello possiamo competere - dice l'interista -. Anche contro l'Olanda abbiamo giocato un ottimo primo tempo, ma dobbiamo cercare di restare concentrati per 90'. E' stato un momento di insegnamento per noi. Stiamo crescendo. Cerchiamo di prendere più informazioni possibili in poco tempo. L'obiettivo è fare delle buone partite verso la Coppa America. Tutti stiamo cercando di far crescere il calcio nel nostro Paese. Personalmente so che devo lavorare duro, essere paziente e credere in me stesso. Questo è quello che mi ha portato fin qui".

Buchanan pone come punto di svolta nella sua carriera la Gold Cup disputata nel 2021. "Penso di aver giocato delle buone partite, soprattutto col Messico. Quella partita ha cambiato qualcosa", dice ricordando una gara persa 2-1 ma con un suo gran gol per i canadesi.

Quindi, nel corso dell'intervista, il laterale parla del suo modo di giocare e di come è cambiata la sua carriera col passaggio all'Inter. "Ho sempre fatto le due fasi. Penso sia molto importante. Tutti devono farlo. Mi aiuta molto poter giocare in varie zone del campo - dice l'interista - Il passaggio all'Inter? E' un processo. Devo essere paziente. Ovviamente è un livello diverso nell'approccio a ogni gara, ogni allenamento. Competo e gioco insieme ad alcuni dei migliori giocatori al mondo. E' quel che vogliamo da giocatori, tutti ti spingono e questo fa di te un giocatore migliore. I compagni e il tecnico mi aiutano tanto. Prendo le cose giorno per giorno e cerco di sfruttare le opportunità per dimostrare di poter giocare a questo livello".

Ora la Copa America, poi la prossima stagione con l'Inter. "Come nazionale vogliamo giocare i tornei più importanti, la Copa America o il Mondiale. Affrontiamo i campioni del mondo e altre squadre molto forti . E' un torneo difficile, siamo concentrati su noi stessi e speriamo di vincere delle partite", risponde Buchanan.

L'ultima domanda è sul cibo in Italia. "Onestamente tutto nel club è al top, compresi gli chef. Mi piace molto il cibo. Il mio periodo in Italia è stato finora bellissimo, adesso sono concentrato sulla Copa America e poi sulla prossima stagione con l'Inter".