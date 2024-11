Due cammei per ritrovare il feeling con il campo dopo il grave infortunio accusato a luglio durante il ritiro del Canada in Copa America. E proprio con la sua Nazionale, Tajon Buchanan ha chiuso il cerchio disputando i minuti finali delle gare di andata e ritorno contro il Suriname, per i quarti di finale della Concacaf Nations League: "Ho lavorato duro, finalmente sono tornato in campo per giocare con questi ragazzi: sono super felice - le parole rilasciate dal laterale dell'Inter a One Soccer -. È fantastico tornare in patria, giocare di fronte alla mia famiglia, agli amici e per il Canada. Non avrei potuto chiedere di meglio".

Buchanan, infine, traccia un bilancio sul percorso nel 2024 della sua selezione: "E' stato un 2024 davvero molto buono, per l'anno prossimo vogliamo salire di livello. I ragazzi stanno giocando in maniera fantastica, tutto sta andando per il meglio. Ora siamo in semifinale, poi ci sarà in palio il trofeo".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!