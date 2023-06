Continua la 'caccia al tesoro' di Marcelo Brozovic che dopo le due storie delle scorse ore cala il tris e mette in piedi un rebus social che fa 'tremare' i tifosi nerazzurri. Dopo "qualcosa di meglio sta per accadere. Rimanete sintonizzati" di questo pomeriggio al quale ha fatto seguito la seconda history "The world is yours. (Il mondo è tuo)", il mai banale numero 77 mette il carico e via di post e storia che lo ritrae con la maglia dell'Inter addosso e braccia al cielo e due cuori nerazzurri, emoticon non usuali per il centrocampista. Una storytelling che fa riflettere e scorrere, in bene o in male, il brivido sulla schiena di tifosi e dirigenti.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!