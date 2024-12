Dovevano essere novanta e passa minuti di calcio, anche piacevole, invece sono stati prima attimi, poi lunghissimi momenti di paura e preoccupazione. Al 15' di Fiorentina-Inter il centrocampista viola Edoardo Bove si è accasciato a terra da solo, scatenando la grande paura di compagni e avversari che hanno immediatamente reclamato l'intervento dei sanitari. Da lì la corsa all'ospedale di Careggi da dove per fortuna sono arrivate notizie rassicuranti rispetto ai brutti pensieri che le avevano precedute. Con il comunicato stampa ufficiale della Fiorentina si è conclusa per adesso questa brutta pagina di sport, nella speranza che nelle prossime ore possano giungere aggiornamenti sempre migliori.

A seguire il racconto della serata di Firenze che ha lasciato tutti col fiato sospeso.

LIVE

20.35 - ACF Fiorentina e l'Azienda Ospedaliero Universitaria di Careggi aggiorna sulle condizioni del giocatore che "si trova attualmente in sedazione farmacologica ricoverato in terapia intensiva. Il calciatore viola è arrivato stabile dal punto di vista emodinamico e i primi accertamenti cardiologici e neurologici effettuati hanno escluso danni acuti a carico del sistema nervoso centrale e del sistema cardio respiratorio. Edoardo Bove sarà rivalutato nelle prossime 24 ore".

19.55 - Dopo i dirigenti Daniele Pradè e Alessandro Ferrari e il tecnico Raffaele Palladino, anche i giocatori della Fiorentina sono arrivati all'ospedale Careggi per stare vicini al compagno di squadra Edoardo Bove.

19.48 - Dall'ANSA: prima di sentirsi male, Bove aveva preso una botta fra il torace e la milza, in seguito a uno scontro di gioco con Dumfries. Poco dopo si era cambiato la maglia, quindi si sarebbe rivolto alla propria panchina per far presente di avvertire capogiri.

19.20 - Sono giunti all'ospedale di Careggi il tecnico della Fiorentina Raffaele Palladino e il governatore della Regione Toscana Eugenio Giani, oltre al padre di Bove e ai dirigenti del club. Lo riporta Sky Sport.

19.19 - Dall'ANSA: Edoardo Bove avrebbe ripreso conoscenza e parlato con chi gli stava accanto. Una crisi epilettica avrebbe causato il malore con arresto cardiaco in campo: il giocatore ora è vigile e verrà sottoposto ad una Tac.

18.43 - Sky Sport offre i primi aggiornamenti importanti sulle condizioni di Edoardo Bove dopo il malore accusato durante Fiorentina-Inter: il giocatore viola respira autonomamente e autonomo è anche il battito cardiaco. DAZN aggiunge che il giocatore avrebbe ripreso conoscenza, notizia poi confermata anche dalla suddetta emittente satellitare. Bove è stato trasportato all'ospedale di Careggi, si attendono i primi bollettini ufficiali.