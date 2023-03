Fresco 37enne, Dzeko ha ancora intenzione di dare una mano alla selezione del suo Paese: "Il fatto che io sia qui a 37 anni la dice lunga sulla mia voglia. Molti dei miei compagni di squadra si ritirano, ma non è questo il mio desiderio. Gioco nel club ogni tre giorni, non voglio fare una pausa in queste due settimane. Sarei felicissimo se questa nazionale facesse un grande risultato e andasse al primo europeo della storia. In passato non ci siamo riusciti per diversi fattori, ora siamo qui e tutto dipende da noi e dalla nostra squadra".

