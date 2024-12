Ancora un gol per Federico Dimarco che ieri contro il Parma ha messo a segno il secondo score stagionale calciando di destro. Non troppo usuale per Dimash, giocatore notoriamente mancino, che contro i ducali ha segnato straordinariamente col cosiddetto piede debole e fatto esplodere il Meazza. Dal novembre 2023 a oggi, nessun difensore ha realizzato così tanti gol a San Siro quanto quelli sottoscritti dall'esterno nerazzurro.

Con la gemma segnata ieri sera, peraltro, Dimarco è entrato nella speciale classifica di soli quattro difensori che ad essere riuscito a segnare più di 10 gol e fornito più di 10 assist (11G+11A) nelle ultime tre stagioni nei cinque maggiori campionati europei, assieme ad Achraf Hakimi, Álex Grimaldo e Jeremie Frimpong.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!