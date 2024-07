È Giovanni Fabbian il protagonista dell'odierna conferenza stampa tenutasi nel ritiro del Bologna a Malles, in Alto Adige. Per il giovane centrocampista padovano può essere l'anno della definitiva consacrazione dopo le prime due ottime annate da professionista. Con tanto di vetrina Champions League per lui e per tutti i rossoblu: "Per tutti è un grandissimo motivo di orgoglio. Durante l'anno non abbiamo quasi mai nominato la Champions, solo alla fine ci siamo resi conto di quello che avevamo fatto: straordinario. Quest'anno dobbiamo giocarcela in Champions e vivere il campionato partita dopo partita, mettendoci a disposizione del mister".

Questa, per Fabbian, può essere la stagione viatico per il ritorno all'Inter, che vanta su di lui un'opzione di recompra da 12 milioni di euro: "Un mio futuro in nerazzurro? Se la dedizione farà il suo corso si vedranno i risultati", ha affermato a riguardo il ragazzo.

