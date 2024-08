"Abbiamo fatto un investimento prevedendo la possibile partenza di uno degli attaccanti, abbiamo preso Vitinha, un investimento da 27 milioni, e a gennaio avevamo già preso Ankeye come colpo in prospettiva, peccato solo che non sarà disponibile in queste due settimane". Così Andres Blazquez, Ceo del Genoa, risponde su Tuttosport alle critiche per il mercato dei rossoblu.

"Gudmundsson? Per Albert ci sono offerte, ma nessuna soddisfa la nostra aspettativa - prosegue il dirigente -. Io lo capisco, capisco la sua spinta a partire nel momento migliore della carriera, ma per noi la cosa più importante è il Genoa. Finché non abbiamo in mano una soluzione che ci fa stare tranquilli, allo stesso o a un miglior livello dell’anno scorso, non possiamo far partire Albert e, a oggi, non partirà. Inter? Noi non abbiamo mai avuto un’offerta formale dall’Inter, è un giocatore su cui c’è l’interesse di tante squadre, finora ha fatto una proposta la Fiorentina, ma non l’abbiamo ritenuta accettabile. L’Inter credo sia interessata ma a oggi non ci ha mandato alcuna offerta".

"Se le offerte - continua Blazquez - non ci convincono e non c’è un sostituto all’altezza, resteremo al 100% con Albert, siamo contenti di tenerlo e anche lui non sarebbe così dispiaciuto. Ora c’è un po’ di nervosismo perché dopo la partenza di Retegui sono arrivate queste voci sui giornali della possibile partenza di Gudmundsson, ma ribadisco che non siamo mai stati vicini a una sua cessione. Ora Albert ha un problema muscolare, non credo sarà disponibile contro l’Inter, ma non appena recupererà tornerà a disposizione".