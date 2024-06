Ci sono anche Albert Gudmundsson e Josep Martinez tra i temi trattati da Andrés Blazquez nella lunga chiacchierata con Calcio e Finanza. L'amministratore delegato del Genoa ha di fatto ufficializzato il trasferimento del portiere spagnolo in nerazzurro: "Martinez è ormai quasi un calciatore dell’Inter, poi ci sono altri giocatori che venderemo questa estate, ma per lo più non i titolari. Puntiamo ad avere un impatto positivo di 10-12 milioni riuscendo a investire, come abbiamo fatto con Vitinha, anche in previsione di qualche uscita".

Un altro prezzo pregiato della bottega del Grifone è il folletto islandese, corteggiato dall'Inter ma atteso in autunno dal processo in patria per violenza sessuale: "L’inchiesta su Gudmundsson non ha influenzato l’interesse dei club per lui. Si tratta di un processo non semplice anche se il calciatore si è sempre detto convinto della sua innocenza e noi gli crediamo - ammette Blazquez -. Dico che la sua situazione non è stata influenzata perché il mercato degli attaccanti non è ancora iniziato. Per il resto stiamo guardando per un terzino destro, con Spence che vogliamo tenere ma dipende dal Tottenham. Poi qualcosa faremo a centrocampo, ma poche cose visto che la difesa è sistemata. Per Retegui l’idea è di tenerlo a meno di offerte faraoniche. Ovviamente nel caso ci fosse un’uscita faremo qualcosa in entrata. L’obiettivo è crescere anche in classifica e vogliamo che la squadra sia ancora migliore di quella dell’anno scorso. Vede, se io volessi sistemare i conti subito venderei i migliori e il bilancio ne gioverebbe immediatamente, ma per quale futuro? Come le ho spiegato tutte le nostre iniziative sono volte a incrementare le entrate ricorrenti proprio per non finanziarci sul mercato attraverso le vendite".

