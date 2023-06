Tutto pronto per l'arrivo all'Inter di Yann Bisseck, capitano della Nazionale tedesca Under 21. Gianlucadimarzio.com fornisce gli ultimi aggiornamenti sull'operazione: Bisseck ha un accordo con l'Inter per un contratto di cinque anni, fino al 30 giugno 2028. L'Aarhus, club danese proprietario del suo cartellino, incasserà i 7 milioni di euro della clausola di risoluzione in due rate, entrambe da 3.5 milioni, a distanza di un anno l'una dall'altra. All'inizio della prossima settimana, l'Inter lavorerà per completare gli ultimi passaggi con la compagine danese, che a Europeo concluso è atteso in Italia per le visite mediche, ultimo step prima della firma.

