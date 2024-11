Fresco di rinnovo del contratto con l'Inter fino al 30 giugno 2029, Yann Bisseck ha raccontato le sue sensazioni dopo la firma ai microfoni di Inter TV: "Significa che il club e il mister hanno fiducia in me, che tutti sono felici della mia crescita - le parole del difensore tedesco -. Penso che questo rinnovo sia una cosa buona per tutte le parti".

Quale è il tuo bilancio di questo inizio di stagione?

"Credo di aver superato le aspettative di molte persone perché non penso che in tanti mi conoscessero prima del mio arrivo qui. Credo di aver fatto un buon lavoro, ho imparato dal punto di vista tattico, ho capito come è il calcio italiano, ho imparato la lingua. Finora è stata un'esperienza davvero positiva".

In cosa pensi di poter crescere ancora?

"Devo crescere ancora molto, non sono un giocatore perfetto. Sono ancora giovani e ho ancora diversi aspetti da migliorare, soprattutto a livello tattico e mentale. Penso di essere a un buon livello fisico e tecnico, ma devo crescere a livello mentale".

L'Inter è una tappa fondamentale, ti saresti mai immaginato un salto di carriera così importante?

"Può sembrare strano, però sì: ho sempre creduto di poter avere una buona carriera nel calcio. Il mio percorso alle volte non è stato semplice, ma ho sempre pensato di potercela fare: ora che sono qui è un momento molto bello per me e la mia famiglia, cercherò di continuare su questa strada".

Che cosa ti ha colpito di più di questo gruppo?

"Non mi aspettavo di arrivare in un club così grande e di trovare dei compagni così speciali e disponibili. Spesso quando si gioca con calciatori di alto livello può succedere che chi arriva da realtà più piccole non venga rispettato, ma qui tutti mi hanno aiutato tantissimo, anche i giocatori che hanno il mio stesso ruolo. Tutti sono stati gentili, mi sono sentito a casa fin dall'inizio: ora posso dire davvero che Milano è casa mia".

Sei qui da poco più da un anno eppure i tifosi nerazzurri ti considerano già un idolo: hai un messaggio speciale per loro?

"Forse "idolo" è un po' troppo, ma amo questi tifosi e il sostegno che ci danno. Chiaramente stiamo vivendo dei periodi positivi, ma penso che loro saranno sempre con noi: spero che continuino ad apprezzarmi, io cercherò di ripagarli con delle buone prestazioni in campo e spero con qualche altro trofeo".

