Ospite come di consueto negli studi di 'Sky Calcio Show', l'ex difensore nerazzurro Giuseppe Bergomi analizza così il delicatissimo momento vissuto dall'Inter, già a quota 11 sconfitte in Serie A, l'ultima ieri col Monza: "A me non spaventa non arrivare nelle prime quattro e poter ripartire, penso ad esempio a un discorso di giovani, di ringiovanimento della rosa. I 40 milioni della Champions li prendi adesso se arrivi in finale. Il pubblico lo capisce anche che c'è una necessità di ringiovanimento. Ma come fai a togliere un sogno a una squadra? Ovvio che io da giocatore quando scendevo in campo volevo andare avanti nelle Coppe, magari arrivavo secondo o terzo in campionato. Loro si impegnano anche in campionato, ma il sogno è la Coppa. Il Milan credo che stia scegliendo di puntare sulla Champions, l'Inter secondo me non ha questa possibilità. Io credo che l'Inter non sia tanto più forte della Lazio, è un campionato molto competitivo".