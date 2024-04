Perché Romelu Lukaku è in difficoltà in questa fase della sua vita alla Roma? A dare la risposta ci pensa Beppe Bergomi, presente come di consueto negli studi di Sky Sport: "Non ho più rivisto la condizione fisica che aveva quando l'Inter ha vinto lo scudetto con Conte", esordisce lo Zio.

Secondo Bergomi, sulla condizione fisica di Big Rom hanno inciso anche gli infortuni "come lo strappo dell'anno scorso - ricorda -. Su un uomo di 100 kg il recupero diventa complicato. La Roma per andare avanti in Europa League deve avere un Lukaku diverso da quello visto finora e deve essere servito in maniera diversa, non solo con palle lunghe. Allo stesso tempo lui stesso deve dare qualcosa in più perché così è troppo poco".

