Intervenuto negli studi di Sky Sport, l’ex difensore Giuseppe Bergomi ha commentato così l’esordio dell’inter in Serie A, 2-2 sul campo del Genoa: "L’Inter ha fatto una buona partita contro un avversario difficile - ha esordito -. La fase difensiva del Genoa è ottima come quella dell’anno scorso, ma gli mancano i riferimenti offensivi. L’Inter è la squadra più vecchia della Serie A e questo è un dato, poi se gli gli ultra trentenni fanno un campionato come quello dell'anno scorso rimane competitiva per vincere. Poi non deve avere la pancia piena e deve stare attenta alle disattenzioni. Rispetto allo scorso anno a Genova l’Inter ha fatto meglio, poi ci sono state alcune incertezze, ad esempio Sommer e Bisseck".

E ancora: "Inzaghi si è preso un rischio eccessivo: 'è una giocata su Taremi, con inserimento di Frattesi e Thuram, migliore nell'Inter per distacco in questa gara. Ad un certo punto in campo c'erano tre attaccanti con i due mediani, Frattesi e Barella, e nessuno dei due mantiene la posizione. Ma è arrivato il gol del 2-1 e poi è entrato Asllani tornando al 3-5-2. Poi nel finale è arrivata una disattenzione che ha portato l’inter a pareggiare una gara che doveva vincere, al di là dei due gol ha creato tante palle gol e non ha concesso nulla".

Chiosa su Bisseck: "In lui credono tutti, hanno rifiutato un'offerta di 30 milioni. In società non vogliono prendere un difensore con piede sinistro perché intendono usare lui come terzo di sinistra".