Parlando ai microfoni del magazine britannico The Athletic, Rafa Benitez, oggi allenatore del Celta Vigo, si toglie l'ennesimo sassolino dalla scarpa a proposito della breve esperienza all'Inter, rivelando che se potesse rivaluterebbe l'idea di accettare la panchina dei nerazzurri: "Ho lasciato il Liverpool perché c'era una situazione difficile con Hicks e Gillett. Forse sarei potuto restare e provare a sistemare le cose, ma in quel momento dovevo prendere una decisione. Poi però arrivi in una squadra come l'Inter che non ha speso un euro dopo aver vinto il Triplete, con una squadra molto avanti con l'età. Ciò condiziona ciò che fai dopo".

Benitez poi aggiunge: "In generale, quando prendi decisioni, sei entusiasta di quello che stai facendo, davvero convinto che andrà bene. Spesso nel calcio quello che le persone ti dicono e quello che fanno dopo non hanno alcuna relazione. E una volta che inizi non puoi uscirne, devi cercare di trarre il meglio dalla situazione", spiega il tecnico iberico, che ancora si porta dietro un tarlo dopo 14 anni da quella parentesi poco fortunata.

