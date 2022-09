Il giornalista de Il Sole 24 Ore Marco Bellinazzo offre una nuova panoramica della questione societaria dell'Inter ai microfoni di Radio Nerazzurra. Partendo dalla spinosa situazione che vede Steven Zhang nel mirino delle banche cinesi: "Vicenda paradossale, nel momento in cui si contesta una delibera in cui la società presieduta da Zhang non corrisponde stipendio al presidente e si vuole che venga corrisposto per poterlo aggredire, come se questo potesse colmare il debito in via di accertamento. La questione è molto più complessa, funzionale a creare un danno di immagine a Steven Zhang all'interno di partite molto più complesse che riguardano gli equilibri della politica e della finanza cinese. Il problema è che l'Inter sta finendo dentro questi ingranaggi e non è più accettabile che questo avvenga in maniera così prolungata".

Ma è davvero arrivata un'offerta per l'acquisizione dell'Inter, rifiutata ancora una volta da Zhang? E alla fine arriverà il miliardo e duecento milioni richiesto o Suning dovrà accettare un'offerta inferiore?

"Dobbiamo sottolineare che Suning ha avuto molte difficoltà legate al crollo dell'economica cinese, è stata aiutata dal governo cinese con l'intervento azionario di altri colossi nazionali. Comunque, il gruppo fattura decine di miliardi di dollari, è un colosso e non avrebbe problemi a spendere per l'Inter magari non le cifre dei primi anni ma una somma tale da sostenerla in modo adeguato. La politica cinese però impedisce questi investimenti, nella prossima assemblea del Partito Comunista saranno date nuove direttive e molto probabilmente sarà confermato il divieto di investire in club di calcio all'estero puntando tutto sul calcio locale. In tutto questo c'è una scelta politica che riguarda Suning. Per quel che riguarda la famiglia Zhang, che ha una quota azionaria importante in Suning, dovrà attenersi a queste direttive ma avendo fatto questi investimenti vorrebbe rientrare e avere un guadagno da quest'operazione. Essendoci però un indebitamento importante nell'Inter e una spesa di 600 milioni alla base, sarà difficile ottenere una plusvalenza dalla vendita dell'Inter. Quindi quel miliardo e duecento milioni è una quota minima per non uscire con le ossa rotte, ma è lì che il mercato trova difficoltà perché se il venditore è in una determinata situazione con dei bond emessi, l'offerente è più propenso a mettere una cifra più bassa. L'interesse relativamente alle squadre italiane c'è e c'è anche sull'Inter. Il tema è capire dove si incontreranno domanda e offerta".

Qual è la differenza tra trovare un socio di minoranza e un proprietario? E un socio può entrare anche in presenza di Oaktree che ha in pegno le azioni dell'Inter?

"Sì, da quel punto di vista non ci sono problemi. Oaktree è un creditore non diretto dell'Inter ma di società sopra la catena di controllo dell'Inter. Chiaramente la famiglia Zhang sta esplorando il mercato, Steven è molto legato all'Inter per le questioni che abbiamo detto ma non solo. Fosse per lui continuerebbe a guidarla, trovare un socio che possa alleviare i problemi di liquidità sarebbe l'ideale. Ma chi mette i soldi per far comandare altri? Lì diventa complicato trovare un partner di minoranza, che rimane la prima opzione. Ci sono queste due opzioni laddove però l'esperienza ci porta a dire che un fondo importante arriva per comprare un club difficilmente accetta la minoranza, se non per un periodo breve".