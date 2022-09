Come prevedibile, Romelu Lukaku non è stato inserito dal ct della Nazionale belga Roberto Martinez nella lista dei convocati per i prossimi impegni di Nations League contro Galles e Paesi Bassi. Nel corso della conferenza stampa odierna, il selezionatore ha offerto un aggiornamento su quelle che sono le condizioni di Big Rom annunciando l'imminente ritorno alla piena disponibilità almeno per il suo club: "Romelu sta facendo buoni progressi. La sua guarigione sta andando nella giusta direzione. Probabilmente tornerà a disposizione dell'Inter entro una settimana. Con Romelu era importante però non rischiare, perché una ricaduta con questo tipo di infortunio sarebbe molto rischiosa in vista del Mondiale".