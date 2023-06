Domenico Tedesco, ct del Belgio, scende in campo in difesa di Romelu Lukaku, attaccante finito nel mirino della critica per il clamoroso errore sotto porta commesso nella finale di Champions League, persa di misura a Istanbul dall'Inter contro il Manchster City: "Sono rimasto molto sorpreso dal modo in cui è stato criticato, è stato davvero eccessivo ai miei occhi - le sue parole in conferenza stampa -. Per me è uno dei migliori attaccanti al mondo, non abbiamo dubbi sulle sue qualità. Non so come si senta Romelu, posso solo provare a indovinare, dovreste chiederlo a lui. Ma gli ho parlato, onestamente non ho sentito ne avesse bisogno. È stabile e forte. Lo stiamo supportando, siamo al suo fianco con tutto lo staff e la squadra".

L'ex Schalke e Lipsia, per la cronaca, ha anche anticipato che Big Rom domani sarà regolarmente in campo da titolare nella sfida contro l'Austria valida per il girone di qualificazione a Euro 2024: "Il capitano lo farà lui o Courtois, stasera decideremo".

