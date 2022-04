Intervistato da Diletta Leotta su DAZN, Alessandro Bastoni ha parlato molto di sé stesso, dei suoi obiettivi e ovviamente di Inter nel format 'Day Off'. La location è l'oratorio in cui il difensore interista è cresciuto da piccolo. "Ho mosso i miei primi passi, anche calcistici, qui all'oratorio. Sono sempre stato molto timido, non ero in una scuola calcio per questo motivo, quindi venivo all'oratorio con i miei compagni di scuola. Fa piacere tornare qui, sarò sempre grato a loro. Essere padre? Si dorme poco, ma è davvero bello", dice Bastoni. "Mi piace tanto anche il basket, ho tante amicizie in quel mondo come Amedeo Della Valle. Dopo il calcio è lo sport che apprezzo di più - racconta Bastoni -. Don Marco persona squisita. Lui è riuscito a capire il mio impegno per gli allenamenti e lui è stato il primo a riuscire a farmi abbinare il mio sport alla scuola".

Quanto è stato importante per te Gasperini?

"Fondamentale per me. Mi ha subito chiamato in prima squadra, io sono stato bravo a ripagare la sua fiducia".

E Conte?

"Lui mi ha consacrato, gli devo il 90% di quello che sono oggi. Mi ha trasmesso tanto a livello tecnico e di mentalità. Non è da tutti far esordire un 20enne nell'Inter".

Stephen Curry è il tuo idolo nel basket?

"Sì, peraltro è alto come me. Sogno di vederlo dal vivo. Lui ha un po' cambiato il basket, e mi somiglia per caratteristiche: un difensore che fa anche l'attaccante. Con i miei due fratelli ci accomuna la passione per il basket, mentre il più piccolo odia il calcio infatti non è mai venuto a vedermi giocare".

La scelta del numero 95?

"È proprio l'anno di nascita di mio fratello più grande. Una promessa che gli ho fatto. Lui è sempre con me".

Da bambino eri già il più forte? Il talento era visibile anche all'oratorio?

"Io ero il capitano e sceglievo gli altri. Ero il più forte. Provavano a metterla sul fisico, pallonate in faccia piene d'acqua... Al provino dell'Atalanta mi portò il papà di una mia compagna di classe, a 7 anni. E fino ai 19 anni sono rimasto lì".