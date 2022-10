"Non c'era nessun motivo di prendersela né con Gavi, protagonista di quella azione, né con il mondo del Barcellona. Non penso ci sia bisogno di alimentare queste cose". Così Alessandro Bastoni, parlando in esclusiva a Sportmediaset, ha spento tutte le polemiche alimentate dal post pubblicato sul suo profilo Instagram a margine della vittoria dell'Inter sui blaugrana, un post contenente una foto che lo immortala mentre trattiene a terra il centrocampista avversario. Un'immagine che qualche 'tifoso' catalano ha preso come provocazione, tanto da arrivare a minacciare verbalmente la compagna del difensore, Camilla Bresciani, con messaggi vergognosi del tipo: "Spezzerò le gambe a tuo marito sono vicino casa tua, qua intorno. Gli sparerò, non giocherà più a calcio".