Primi istanti di sufficienza nelle giocate, di squilli mancati e di eccessivi temporeggiamenti. Allora Arnautovic s'attiva per la giocata al volo: si sfila per l'aggancio ideale della traiettoria tesa e il tiro immediato, Onana gli interrompe il filo con la speranza del vantaggio, inglobando la sfera con bravura e fortuna. Brividi che scorrono via lungo la schiena di Inzaghi. L'errore di Medel nella costruzione dal basso eleva la possibilità di schiaffo con il collo destro di Calhanoglu, ma il contro balzo s'impenna e l'indirizzo non è quello giusto. Densità e dinamismo: in mezzo al campo i duelli sono all'ordine del minuto. Quando s'innesca lo spazio, occorre sfruttarlo. La carambola della (s)fortuna è quella di Lykogiannīs, il cui fondoschiena getta fuori causa Onana sulla stoccata al volo di Orsolini.