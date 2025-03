Nicolò Barella si trova ancora ad Appiano Gentile, ma stavolta indossando solo l'azzurro della Nazionale e non il nerazzurro dell'Inter. Raggiunto dal Tg1, il centrocampista sardo si proietta al doppio impegno dell'Italia in Nations League contro la Germania: "Ho sognato in giovane età di giocare partite del genere, contro squadre così forti. Anche noi siamo una squadra forte che ha ritrovato delle sicurezze che in un certo periodo gli sono mancate".

Bare rivela poi che nello spogliatoio della Nazionale il gruppo è unito verso il Mondiale: "Non è un patto, è un dovere. Faremo di tutto per andare al Mondiale, questa squadra ha le capacità e l'ambizione. Ho vissuto con dispiacere (la non qualificazione al Mondiale, ndr) e non vorrei riviverlo".

E a proposito di ambizione, l'interista non ha paura di parlare di Triplete: "Ci piace lottare su tutti i fronti, anche al Mondiale per Club, senza risparmiarci. Bisogna sempre avere l'ambizione di iniziare una competizione e di arrivare più lontano possibile, magari alzare la coppa. Quando gioco con la Nazionale voglio vincere tutto quello che c'è da vincere con la Nazionale, quando gioco con l'Inter voglio vincere tutto quello che c'è da vincere con l'Inter. Penso che nascondersi non serva a niente".

