Autore del gol del 2-0 nell'amichevole contro l'Ecuador, il centrocampista dell'Italia e dell'Inter Nicolò Barella commenta così il momento vissuto dagli azzurri: "Mi ero lasciato un po' di energie per lo sprint finale, era giusto perché abbiamo sofferto un po' troppo nel secondo tempo per quelle che sono le nostre qualità. La sofferenza mi ha aiutato a tenere le energie finali per regalarmi una gioia.

A prescindere dal modulo è un nuovo inizio, come dice il mister stiamo migliorando. Ce ne sono altre da migliorare ma siamo contenti, stiamo creando un bel gruppo. Senza di quello non ci sarebbero vittorie né spirito di squadra", ha concluso il nerazzurro a Rai Sport.