Federico Balzaretti scommette sull'esplosione di Marcus Thuram. Intervistato da Cronache di Spogliatoio, l'ex direttore sportivo dell'Udinese sostiene che l'attaccante francese dell'Inter può fare ancora uno step ulteriore nella sua carriera: "I numeri che sta facendo e che potrà continuare a fare sono quel passo che ho visto fare a Zlatan Ibrahimovic ed Edinson Cavani, che da giocatori da 10 sono diventati giocatori da 30. Non so se lui ha la stessa cattiveria di diventare un giocatore da 25-30 gol all'anno, Thuram è un giocatore che fa giocare molto bene i compagni ma può fare come Ibra che a un certo punto ha deciso di diventare un risolutore".

