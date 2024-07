"Continuità con Oaktree? Il segnale che è stato dato è questo. Il nostro è un progetto vincente, cerchiamo tutte le volte di migliorarci. Noi non abbiamo voglia di pensare a ciò che è stato, ma a quello che deve essere. La seconda stella è stata fantastica, ma la testa è già al 16 di agosto, al prossimo campionato". Lo ha detto Piero Ausilio, direttore sportivo dell'Inter, nel corso dell'intervista rilasciata ieri a Radio Tv Serie A, a Rimini, margine della cerimonia d'apertura della sessione di calciomercato estivo.

Quanto è importante andare avanti con Inzaghi?

"Tantissimo. Quando lo abbiamo preso era un allenatore giovane che aveva talento, avevamo intravisto delle qualità. In più volevamo continuità di gioco rispetto a quello che aveva portato Conte. La trattativa per portarlo da noi è stata veloce e rapida, è cresciuto tantissimo e ora è un grandissimo allenatore".

E' bello vedere un calciatore che si espone per la permanenza come ha fatto Calhanoglu.

"Ha parlato lui, ha parlato Calha e credo abbia definito ampiamente la sua situazione per questo e, probabilmente, per i prossimi anni".

I colpi Taremi e Zielinski.

"La squadra era completa, poi c'erano queste due opportunità e le abbiamo colte. Sono due giocatori d'esperienza, personalità e qualità: sono convinto che porteranno quel qualcosa in più che ci serviva".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!