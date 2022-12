"La realtà è fluida e complicata. Le cose cambiano molto rapidamente e anche più volte. Noi ci siamo, ma non ha senso fare previsioni o annunci. Abbiamo le idee chiare, ma niente dipende solo da noi". A parlare così del mercato dell'Atalanta è il presidente Antonio Percassi, intervistato dal L'Eco di Bergamo per commentare le possibili mosse in entrata e in uscita, dove resta caldo anche il nome di Giorgio Scalvini: "Le assicuro che Scalvini adesso non si muove da Bergamo (LEGGI QUI L'ANTICIPAZIONE): è il simbolo dei ragazzi di Zingonia che crescono. E non si muove neppure Ruggeri, vogliamo capire le sue potenzialità e il mister è la persona giusta per esaltarle. Ma non serve andare nei dettagli adesso. Il mercato durerà fino al 31 gennaio", le sue parole.

Nel frattempo si giocheranno sette partite, cinque con rivali alla portata (di cui una di Coppa Italia), e due con le big: Juve in A e Inter in Coppa.

"E non c’è dubbio che dopo questa serie, ammesso di guadagnare l’Inter in Coppa, poi potremo dare giudizi più precisi".