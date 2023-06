"Meglio un prestito? No. Sono cresciuto molto imparando da Brozovic e Calhanoglu e non c'è alcuna possibilità che lasci l'Inter". Intervistato ai microfoni del canale ufficiale della nazionale albanese, Kristjan Asllani ribadisce la chiara intenzione di restare a Milano anche nell'immediato futuro nonostante il poco minutaggio della passata stagione.

Il giovane centrocampista, entrato nella ripresa, commenta anche a caldo la vittoria dell'Albania (2-0) nei confronti della Moldavia nella gara di qualificazione verso il prossimo Europeo: "Aspettavamo questa partita, siamo contenti per i 3 punti e per i tifosi. Oggi volevo esserci fin dal primo minuto, le scelte le fa il mister. Bare e Ramadani hanno fatto molto bene oggi. I 3 punti sono importanti, li abbiamo raggiunti, per le altre cose non ci sono problemi".

