Bagno di folla in Piazza Garibaldi a Buti lo scorso venerdì sera per omaggiare Kristjan Asllani. Il centrocampista dell'Inter, cresciuto nella cittadina in provincia di Pisa, dopo essersi laureato Campione d'Italia ha anche disputato un più che buono Europeo, guadagnandosi ulteriormente l'orgoglio dei concittadini che hanno deciso di rivolgergli un riconoscimento cittadino. L'ex centrocampista dell'Empoli è stato insignito de L’Aquila d’Oro, riconoscimento che viene assegnato dal Comune di Buti ai suoi cittadini che si sono distinti nel mondo del lavoro, della cultura, dello sport, dell’associazionismo. Il premio è stato consegnato dalla Sindaca Arianna Buti.

"È stato davvero emozionante segnare davanti a 75.000 persone il gol in una partita bloccata - ha detto Asllani dal palco, dove è stata ripercorsa tutta la vita calcistica di Kristian e dove è tornato a parlare proprio del gol segnato a San Siro proprio contro l’Inter nella stagione precedente al suo acquisto. "Sentire scandire da tutto lo stadio il mio cognome è stato fantastico poi se aggiungi che fai gol per la squadra per cui tifi da bambino la soddisfazione è doppia. Ringrazio la Sindaca che ha voluto consegnarmi questo premio ma anch’io ho pensato ad un regalo".

Dopo l'intervento dal palco, l'interista si è fermato a rispondere anche alle domande di Pisanews, dove ha detto: "L’accoglienza è stata davvero calorosa non me l’aspettavo ma non ti nego che sono contento che Buti che per me è casa mi abbia accolto con questo calore. Quando ho un momento libero vengo qua l’ho fatto subito dopo la fine dell’Europeo, poi con amici mi sono concesso una settimana di vacanza. Però mi sento bene qui, Buti mi ha accolto sin da piccolo ha avuto rispetto di me e della mia famiglia".

Quali sono i segreti che ti hanno portato alla tua ascesa nel calcio dei grandi?

"Come dico sempre il lavoro alla lunga paga per tutti. L’importante è mantenere la giusta mentalità ed essere umili e avere rispetto delle persone. Sono valori che ti permettono di fare tanta strada".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!