Prima la Roma, successivamente, la prossima settimana l’impegno in Champions contro il Barcellona. Intanto Brozovic è finito ko con la Croazia. Spera quindi che possa finalmente scattare il suo turno? "Sì, vediamo. Peccato aver perso Marcelo, un giocatore fondamentale per noi. Se però dovesse arrivare il mio turno, beh io sono pronto. Cercherò eventualmente di dare il massimo".

Panchina in Nazionale contro l'Islanda: si è riposato e quindi sarà pienamente in forze per i prossimi impegni della sua Inter. "Certo, sono sempre stato a disposizione del mister e quindi sarò a disposizione anche sabato (sorride, ndr )".

Vista l'assenza (prolungata) di Marcelo Brozovic, scocca l'ora di Kristjan Asllani . Dopo un'estate in copertina, meritata viste le prestazioni appena arrivato a Milano, l'albanese in nerazzurro ha visto poi il campo pochissimo negli impegni ufficiali. Proprio l'ex Empoli parla a Tuttosport degli obiettivi e delle speranze.

Come interpreta un inizio di stagione un po’ claudicante della sua Inter? La squadra è pronta a reagire?

"Sì, sicuramente. Noi lavoriamo sempre bene e duramente durante la settimana: sono sicuro che i risultati arriveranno".

L’Inter punta ancora alla vittoria dello Scudetto? Credete in un possibile Tricolore?

"Certo, per forza ci crediamo, giochiamo per quello".

Per quanto riguarda invece la Champions, adesso vi aspettano due partite probabilmente decisive col Barcellona. Almeno una sarà da vincere. Lo spogliatoio nerazzurro crede nella possibilità di battere i blaugrana e di passare il turno in Champions League?

"Certo, dovremo giocare per vincere contro il Barca, ma penseremo a loro quando arriverà la settimana della Champions e quella partita, adesso l’importante è la Roma. Abbiamo in testa solo il match di sabato contro i giallorossi".