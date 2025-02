Il suo acquisto era stato annunciato alla fine della sessione di mercato invernale da parte dell'Inter, con una postilla nella quale si specificava che il suo arrivo in nerazzurro era oggetto di approvazione da parte della Commissione FIFA. Placet che è arrivato in questi giorni e grazie al quale Henrikas Adomavicius, portiere lituano classe 2009, ha potuto mettere la firma sul contratto che lo legherà ai nerazzurri. L'annuncio è stato dato dall'FK Kauno Zalgiris, sezione calcistica della società di Kaunas nota per la sua squadra di pallacanestro allenata dal nostro Andrea Trinchieri, che raccoglie anche le parole di congedo del ragazzo.

Queste le dichiarazioni di Adomavicius: "Innanzitutto, vorrei ringraziare di cuore gli allenatori dello Zalgiris per avermi aiutato a migliorare e per avermi sempre supportato. Entrare a far parte dell'Inter è un'emozione incredibile, spero di poter diventare ancora più bravo di quanto non fossi prima. Il mio viaggio è appena iniziato". L'Inter ha deciso di tesserare Adomavicius dopo averlo testato in un periodo di prova con le selezioni dall'Under 16 all'Under 18, nel quale ha suscitato una buona impressione ai rappresentanti nerazzurri che gli hanno sottoposto subito un contratto. E già dopo i provini sostenuti lo scorso mese di dicembre, Adomavicius aveva parlato alla stampa lituana esprimendo il suo entusiasmo: "Mi è piaciuta molto l'Italia. L'allenamento lì è stato lungo e molto duro. Sono rimasto colpito dal grande staff tecnico, che mi ha aiutato molto. Anche i giocatori locali mi hanno accolto calorosamente e sono stati disponibili a comunicare e ad assistermi durante l'allenamento", le parole riportate da Baltic Footbal News.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!