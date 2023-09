Non c'è solo la gara contro la Svezia nei pensieri di Marko Arnautovic. L'attaccante della Nazionale austriaca, intervenuto in conferenza stampa a Windischgarsten a tre giorni dal match contro gli scandinavi, parla anche del suo ritorno all'Inter e delle sue aspettative per questa stagione coi nerazzurri. Partendo dal derby di sabato prossimo: "Tutta la squadra è pronta, vogliamo assolutamente vincere". Poi inizierà la Champions League, che vedrà l'Inter opposta anche al Salisburgo, i primi da avversario con un club del suo Paese per Arna: "Finora hanno sempre avuto paura a farmi giocare contro i miei vecchi club", ha affermato scherzando l'ex Bologna, aggiungendo: "Non vedo l'ora di giocare a Salisburgo, ma verrò lì per vincere, non per dare abbracci".

Arnautovic ha le idee chiare sulle ambizioni dell'Inter: "L'obiettivo è vincere titoli ogni anno. Abbiamo un'ottima squadra e siamo pronti a tutto. Il Triplete? Quello l'ho vinto da tifoso", ha aggiunto ribadendo l'emozione per essere tornato a Milano: "Non sono all'Inter per fare numero, ma per giocare e aiutare la squadra. Sono molto orgoglioso e felice. Avevo la sensazione di tornare di nuovo a casa, anche se rispetto a quel mio primo anno nel club sono rimaste solo cinque o sei persone".

