"Lukaku più Dybala? In questo momento, è fondamentale coniugare la competitività sul campo e la sostenibilità economico-finanziaria. Questo è il lavoro che stiamo facendo, tutte le scelte del club sul mercato saranno sempre ispirate a queste due parole. Vogliamo rispettare i paletti Uefa del Financial Fair Play, verso le nuove regole dal 2024-25. Tutto si può fare, tenendo conto della sostenibilità economico-finanziaria. Lukaku? C'è grande volontà del giocatore di tornare, poi va verificata la fattibilità economica e la risoluzione di alcuni problemi tecnici, ma di questo è meglio parlarne con il dottor Marotta. Entro il 30 giugno? Cercheremo di farlo nei tempi corretti". Lo ha detto Alessandro Antonello , amministratore delegato dell 'Inter, a margine di un evento targato Trenitalia.

Antonello, inoltre, si è espresso così sul tema nuovo stadio: "Inter e Milan stanno lavorando per predisporre la documentazione integrativa al fascicolo che verrà depositato per permettere il dibattito pubblico. Il Comune ha nominato come responsabile Pillon, ci sono stati contatti informali, nelle prossime settimane avremo incontri ufficiali. I consulenti intanto sono al lavoro per il dossier. Noi chiediamo di accelerare i tempi, al di là della location è importante l'esecuzione del progetto stadio. Ci sono aspetti formali da seguire, ci auguriamo che questa fase possa concludersi non più tardi di fine novembre, ci sono i presupposti perché ciò accada".

Acquista QUI i prodotti originali Inter