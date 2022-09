L'operatore di mercato, Stefano Antonelli, ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb del terzino Destiny Udogie e del suo passaggio al Tottenham. L'esterno ora in prestito all'Udinese è stato accostato anche all'Inter nella passata finestra di calciomercato e lo stesso Antonelli conferma: “Che l’Inter fosse sul giocatore è vero, ma era un’operazione dai connotati economici che l’Inter non riusciva a sostenere - le sue parole -. Non era una pista percorribile. Anche se Ausilio ha creato i presupposti affinché potesse verificarsi la possibilità, così come la Juventus. Il Tottenham ha pagato 20 milioni più altri 6 di bonus quando si trasferirà”.