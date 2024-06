Protagonista di una chiacchierata con The-Afc.com, Mehdi Taremi, promesso sposo dell'Inter, ha raccontato quello che si aspetta di trovare al suo arrivo a Milano: "L'Inter ha una squadra forte e, da quello che ho visto in tv, i giocatori stanno bene insieme, la squadra è forte e compatta - l'impressione dell'attaccante iraniano -. Credo che ci sia un buon feeling tra i giocatori e l'allenatore. L’Inter è un grande club e per questo l'ho scelta. Voglio giocare in Italia, mettermi in mostra anche lì".

L'ex Porto, in seguito, ha ricordato quando da bambino guardava la Beneamata in tv: "Dai 7-8 anni ho visto tantissime partite della Serie A, della Liga e della Premier. Quando guardi questi match, diventi tifoso dei grandi club, e l'Inter è tra questi. Ricordo tante cose dell'Inter in Champions League e in campionato; la storia del club mi ha convinto ad andare lì, questo mi rende felice. Il mio obiettivo è aiutare la squadra come posso. Cercherò di fare il mio lavoro, segnando e facendo assist, vediamo cosa succederà".

