Nel corso della sua conferenza stampa post 3-3 contro il Southampton, il tecnico del Tottenham Antonio Conte ha parlato anche dell'incertezza sul suo futuro nel club, affermando però che non sia giusto che il suo contratto diventi l'ennesimo alibi per i giocatori: "Se l'incertezza sul mio futuro è parte del problema? Lei sta creando un altro alibi, sta trovando altre scuse ai giocatori - la risposta secca al malcapitato giornalista -. Fate solo questo, create scuse, scuse, scuse. Noi siamo professionisti, i giocatori e io riceviamo un sacco di soldi dal club. Non siamo qui per trovare scuse, per me questo è inaccettabile, è la prima volta nella mia carriera che vedo una situazione del genere. La situazione peggiora sempre di più".