Alessandro Altobelli, soprannominato Spillo per il fisico esile e longilineo, è considerato uno dei migliori attaccanti italiani della storia e ha legato il suo nome all'Inter, dove ha militato dal 1977 al 1988. Con la squadra nerazzurra ha disputato 466 partite e segnato 209 reti. Ad oggi è ancora il secondo marcatore in assoluto alle spalle di Giuseppe Meazza. Con l'Inter ha vinto uno scudetto (1979-1980) e due Coppe Italia (1977-1978 e 1981-1982). Ecco l'intervista concessa in esclusiva a FcInterNews e Forza Inter Brasil.