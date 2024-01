Francesco Acerbi, difensore dell'Inter, è protagonista di un'intervista per la pagina Che Fatica La Vita Da Bomber, dove risponde a parecchie curiosità anche degli utenti:

Cosa significa per te il calcio?

"Il calcio era una passione, poi è stato quasi un obbligo. Volevo smettere di giocare a calcio, giocavo a 16 anni in una squadra di Promozione da centrocampista-attaccante, mi sono divertito un sacco. Poi sono andato a Pavia. Mi sono tornato a divertire dopo la malattia, prima era più un lavoro. La mia ignoranza sportiva è venuta fuori nel calcio".

Chi ti ha messo in difesa?

"Il signor Roberto Clerici. A 7-8 andai a Brescia, dopo il primo allenamento mi mise indietro perché non facevo danni. Alla fine l'ho ringraziato, purtroppo è scomparso".

Passiamo ad Euro 2024. Avrai come avversari Albania, Croazia e Spagna.

"Marcare Alvaro Morata? Speriamo di giocare prima... Ha giocato nelle squadre più forti d'Europa, segna e fa lavoro per la squadra. Giocatore forte, ma non è solo lui. Poi ci sarà Luka Modric, grandissimo giocatore, un fenomeno che a 38 anni sta ancora meglio di altri. Poi c'è Kristjan Asllani: fa piacere incontrare lui e Marcelo Brozovic. E' un ottimo giocatore, deve migliorare ma lo sa benissimo e ha tutte le qualità per crescere e fare carriera. Ha potenzialità importanti, dipende da lui. Fa piacere incontrare avversari coi quali giochi insieme tutto l'anno, poi magari non lo saluterò neanche... No, scherzo".

Quando hai capito di avercela fatta cosa hai pensato?

"Ma ancora non ce l'ho fatta, se ce l'avrò fatta o meno lo dirò dopo l'ultima partita se avrò preso tutto quello che potevo dopo la malattia e non avevo più nulla da prendere. So che devo essere orgoglioso di quanto fatto, ma non posso distrarmi con questo pensiero. Voglio ancora dare, penso sempre alla prossima partita; è un obbligo. La mentalità deve essere quella vincente, poi alla fine fai i conti".

Il tuo momento più bello?

"Le bambine, poi la rinascita nel calcio".

Il più brutto?

"Non riguarda il calcio... Quando ti affidi a persone che credi siano amiche".

I cinque attaccanti più forti marcati?

"Cristiano Ronaldo, poi la ThuLa: Thuram e Lautaro sono due attaccanti forti, il primo perché difende bene il pallone e si porta dietro 3-4 avversari alla volta senza che riescano a prendergli il pallone e il secondo perché è forte, ha fame, ha anche l'assist; è un giocatore completo. Poi metto Zlatan Ibrahimovic, Erling Haaland che è uno che ha grande fisicità e in area è un animale. Il primo però è Gonzalo Higuain, quando stava bene era da dieci in tutto: forza, tiro, volontà. Secondo me il più forte mai stato in Italia".

Chi scegli tra Nesta e Cannavaro?

"Nesta, perché son cresciuto con lui"

Materazzi o Samuel?

"Samuel, sono due animali".

Puyol o Sergio Ramos?

"Puyol, per me è più forte".

Scalvini o Buongiorno?

"Buongiorno. Scalvini ha tante qualità, però caratterialmente preferisco Buongiorno".

Bastoni o Acerbi?

"Darmian".

Cinque giocatori per un calcetto?

"Dimarco, Barella, Bastoni, me stesso come portiere, poi Mkhitaryan e Thuram".

Conte o Mancini?

"Conte l'ho avuto due anni prima dell'Europeo, con Mancini ho fatto l'Europeo quindi dico lui".

Inzaghi o Allegri?

"Inzaghi perché mi fa giocare, già è tanto quando Allegri mi faceva giocare quelle poche partite al Milan".

Il compagno più scarso con cui ha giocato?

"La mia difesa all'Inter (ride, ndr). Centrocampo e attacco sono forti".

Dopo quanto tempo avete smaltito la finale di Istanbul?

"Il giorno dopo. Quando perdi rifletti sulle cose che potevi fare, va bene farlo nel momento in cui qualcosa non andava. Ma sono tutte esperienze che fai, non pensavamo mai di arrivare in finale e di poterla vincere veramente. Questa è l'esperienza che porta giocare certe finali. Ma dopo poco ti fai un esame di coscienza e sai da dove ripartire, così come quando vinco: festeggio e poi riparto. E' andata come doveva andare".

Quanto è adorabile tua moglie?

"Fantastica, è top".

Avresti mai creduto di fare una finale europea dopo tanta gavetta?

"Non so, io guardo giorno per giorno e faccio del mio meglio. Se arrivo in finale tanto meglio, lavoro per i miei obiettivi poi quello che viene viene".

Qual è la tua tecnica per marcare al meglio gli attaccanti?

"Non guardo mai gli attaccanti. Guardo dov'è la palla, so se è forte in velocità ma se non calcia... Sto molto attento a dov'è la palla, al posizionamento del corpo, a cosa potrebbe fare".

Il compagno più pazzo all'Inter?

"Barella, è un pazzo buono perché mi fa ridere. Un bravissimo ragazzo, come Dimarco".

Come mi trovavi a Reggio Calabria?

"Top, l'anno più bello della mia vita. Ero entusiasta, potevamo fare qualcosa di più ma il gruppo era fantastico. La gente mi voleva bene e io ricambiavo, erano bravissime persone. Ho il rimpianto col senno del poi che si poteva sognare la promozione".

Come la malattia ha cambiato l'uomo e il calciatore?

"Il calciatore è cambiato perché ritorna la passione che avevo smarrito. Come uomo capisci gli errori della gioventù".

Come marcheresti Mbappé?

"Come Haaland, sapendo le caratteristiche di Mbappé".

L'attaccante più rognoso di questa Serie A?

"Zapata, Giroud, gente fisica e forte che ti mette in difficoltà. Se non stai attento ti mettono tutti in difficoltà".

Cosa hai provato quando ti hanno regalato il retino per pescare Haaland?

"Mi sono messo a ridere, non pensavo diventasse virale è stato simpatico".

Compagno di squadra più sottovalutato?

"Io... Oppure Darmian, gli altri sono giovani e devono crescere".

Campo più difficile da avversario?

"Napoli, Torino. Campi difficili dove non vinci tanto".

Acerbi risponde anche a due provocazioni di haters.

"Dopo quello che ho passato, quando sento che sono finito secondo voi me la prendo? Queste cose son divertenti. Magari anche io da tifoso una volta penso che un giocatore debba ritirarsi perché sta giocando male, deve essere una cosa normale. Ma chi se ne frega".

Bellingham o Musiala?

"Per quello che sta facendo, Bellingham".

