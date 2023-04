E' arrivato il verdetto del Collegio di Garanzia del Coni. Il ricorso della Juventus è stato accolto: si tornerà davanti alla Corte d'Appello Federale per un nuovo processo, mentre al momento sono stati restituiti i 15 punti tolti ai bianconeri di penalizzazione. La squadra di Allegri sale così al terzo posto in classifica, a quota 59 punti. L'Inter invece scivola in sesta posizione, a quota 51.

Le prime sei posizioni della classifica dopo la sentenza:

Napoli 75

Lazio 61

Juventus 59

Roma 56

Milan 53

Inter 51

